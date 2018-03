Tulamashzavod: esportazione missili anticarro Kornet

Tulamashzavod inizia la produzione della versione dei missili anticarro per l'esportazione, ha detto ai giornalisti il direttore Evgenij Dronov.

"C'è un missile che prima non facevamo, l'anticarro Kornet, lo produciamo per l'esportazione" ha detto, sottolineando che l'impianto funziona "il sabato e la domenica".

"Le sanzioni non le sentiamo. Dal 10 al 12% ogni anno aumentiamo la produzione" ha aggiunto il direttore.

L'anticarro Kornet E è stato progettato per colpire i carri armati, veicoli corazzati da combattimento con protezione dinamica e per la distruzione di fortificazioni. Il complesso è anche in grado di colpire a bassa quota l'obiettivo. La massima distanza di tiro è di 5,5 chilometri.