Cina: Revocato divieto importazione grano da sei regioni russe

L’Amministrazione generale per la supervisione e ispezione e quarantena della qualità (GAQSIQ) della Cina ha detto di aver abolito il divieto di importazione di grano da sei regioni russe, eliminando quindi il requisito di quarantena del 2016.

Il divieto è stato revocato per forniture di grano dalle regioni di Novosibirsk, Amur, Chelyabinsk e Omsk in Russia, così come dai territori di Krasnoyarsk e Altai.