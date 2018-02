Gazprom ha stabilito un nuovo record per l'esportazione giornaliera di gas

"Il 23 febbraio Gazprom — per la terza volta in tre giorni — ha battuto il record assoluto del volume giornaliero delle esportazioni di gas verso paesi extra CSI. I consumatori di questi paesi hanno ricevuto 652,8 milioni di metri cubi, ovvero 7,1 milioni di metri cubi in più rispetto al 22 febbraio, quando era stato segnato il record precedente", si legge in una nota.

Nel 2017 Gazprom ha aumentato le esportazioni di gas verso l'estero dall'8,4%, raggiungendo i 194,4 miliardi di metri cubi. All'inizio di febbraio, Viktor Zubkov, presidente del consiglio di amministrazione della società, ha dichiarato che Gazprom si è posta l'obiettivo per il 2018 di mantenere le esportazioni di gas al livello del 2017.