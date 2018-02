S&P incrementa rating della Russia in livello di investimenti

A sua volta l'agenzia di rating Fitch ha lasciato la posizione della Russia a livello BBB- con delle previsioni positive. In questo modo l'indicatore rimane sul gradino più basso della categoria di investimento.

Fitch ha rilevato un solido bilancio, una sana finanza esterna e migliori politiche economiche e allo stesso tempo debolezze strutturali (dipendenza dai singoli beni e rischi manageriali) e tensioni geopolitiche.

Le prospettive positive riflettono il rafforzamento della politica economica attraverso un tasso di cambio più flessibile, l'adesione al targeting dell'inflazione e una strategia fiscale sensata.

Il capo del Ministro dello sviluppo economico, Maxim Oreshkin, ha definito la decisione S&P una reazione tardiva ai successi della politica economica. Secondo lui, la deduzione dell'agenzia è dovuta principalmente all'attuazione di una politica macroeconomica responsabile.

"Un tasso di cambio fluttuante, inflation targeting, e la nuova legislazione fiscale ha contribuito ad una significativa riduzione della dipendenza dell'economia russa dal prezzo del petrolio. Il mercato è migliore rispetto alle valutazioni delle agenzie di rating, ho valutato la qualità del credito delle attività finanziarie russe già l'anno scorso" ha detto Oreshkin, aggiungendo che un aumento dell'indicatore faciliterà l'afflusso di capitali.

L'assegnazione alla Russia di un rating di investimenti è una decisione attesa da tempo che aumenterà l'interesse degli investitori nel paese, ha detto a sua volta il Ministro delle finanze Anton Siluanov.

"La nostra economia si è adattata molto rapidamente alle nuove condizioni, mostra tassi di crescita positivi", ha detto il Ministro. "Tenuto conto delle previsioni di sviluppo socio-economico, le proiezioni di bilancio, la politica di bilancio prudente, la Russia ha da tempo meritato un rating di investimento. Gli investitori di mercato già in passato stimavano una ripresa economica oggettivamente osservabile e che le obbligazioni di debito della Russia venissero quotate al livello di investimento. Non è un caso la che quota di investitori stranieri nel mercato azionario dei titoli del paese negli ultimi anni è solo aumentato. Oggi gli stranieri rappresentano circa un terzo di tutti gli investimenti in titoli russi " ha aggiunto Siluanov. La fiducia nell'assegnazione di un rating di investimento aumenterà l'interesse degli investitori in Russia e rafforzerà il coinvolgimento nel mercato del debito russo quegli investitori conservatori istituzionali come i fondi pensione esteri e le compagnie di assicurazione"

© Sputnik. Vladimir Trefilov Investitori stranieri comprano asset russi nonostante i rating “spazzatura”

L'incremento del rating della Russia da S&P riflette la visione positiva degli investitori sul mercato russo e consentirà di avviare decine di progetti di investimento, ha espresso il parere il capo della RFPI Kirill Dmitriev. "I punti di forza dei parametri fondamentali dell'economia russa, come ad esempio la crescita del PIL, l'inflazione minima, la riduzione dei tassi di interesse, un tasso di cambio stabile, si aggiungono alla possibilità di settori e progetti specifici in cui le aziende mostrano tassi di crescita a due cifre" ha detto.

Secondo lui, la revisione del rating consentirà di eseguire decine di progetti di investimento, in cui gli investitori stranieri riceveranno una ulteriore conferma della stabilità del mercato russo, e le compagnie russe dopo il miglioramento del rating aziendale saranno in grado di ottenere capitali a condizioni più favorevoli.

"Riteniamo che questa decisione nei prossimi mesi possa aggiungere un 0,2 — 0,3 per cento alla crescita economica della Russia" ha concluso il presidente del fondo.