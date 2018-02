Ucraina, il debito pubblico ha raggiunto i 79 miliardi di dollari

"Al primo gennaio 2018 il debito pubblico ammontava a poco più di due trilioni di grivnie. 2,14 trilioni di grivnie, per la precisione", ha detto la Sluz.

Esattamente un anno prima, nel gennaio 2017, il debito pubblico ucraino ammontava a 1,6 trilioni di grivnie — ha aggiunto.

Alla fine del 2017, l'ex capo della Banca nazionale ucraina, Sergei Arbuzov, ha definito "completamente false" le informazioni ufficiali sull'ammontare del debito pubblico. Secondo Arbuzov, nel valutare l'ammontare del debito pubblico, molti indicatori finanziari non vengono presi in considerazione, come ad esempio i pagamenti dopo la ristrutturazione degli Eurobond.