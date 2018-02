Banchiere Tinkov ritiene la Russia "un Paese molto avanzato tecnologicamente"

"Alcune persone credono che siamo in ritardo nelle tecnologie. In realtà la Russia è un Paese avanzato in questo settore, anche per quanto riguarda la tecnologia digitale è uno dei Paesi più avanzati," — ha detto Tinkoff intervenendo in un'audizione della Duma.

Paradossalmente, come rilevato da Tinkoff, la tecnologia Apple Pay è maggiormente utilizzata dalle banche in Russia piuttosto che negli Stati Uniti, dove è stata inventata. "Ci sono molti di questi paradossi", ha aggiunto.

Tinkoff è convinto che la Russia abbia un patrimonio enorme formatosi grazie all'esperienza scientifica sovietica.