"La Polonia ha lasciato l'Ucraina senza manodopera"

Secondo il media ucraino "Ukrainskaya Pravda", i lavoratori ucraini emigrati riempiono i buchi nei mercati del lavoro di Repubblica Ceca e Polonia a seguito della libera circolazione in tutta Europa dei cittadini dei paesi dell'Europa orientale, nonché per le retribuzioni invitanti in Europa occidentale.

Secondo i rappresentanti delle organizzazioni coinvolte nell'integrazione della manodopera ucraina all'estero, le imprese straniere non hanno alternative: primo erano alla ricerca di lavoratori con maggiore esperienza o qualificati, ora preferiscono assumere tutti e in caso di necessità investire nella formazione del personale.