Gazprom avverte dell’imminente carenza di gas in Europa

La quota di gas russo sul mercato europeo sta crescendo e nel futuro potrà arrivare al 40%. Per Medvedev però l'Europa deve decidere già adesso come fronteggiare la futura mancanza di gas e la conseguente crescita dei prezzi.

"L'Europa ha sbagliato tutti i suoi calcoli quando ha deciso che non avrà più bisogno del gas supplementare, e che se ne avrà bisogno di riceverlo da fonti non russe", ha precisato Medvedev.

Secondo Medvedev, la richiesta per il gas in Europa sta crescendo ma la produzione nei Paesi Bassi e in Gran Bretagna è in calo, mentre la crescita della produzione in Norvegia rallenterà dopo il 2025. Le forniture del gas dagli USA rimarrano "modeste, costose e la maggior parte andranno in Asia".

"Noi possiamo fornire tutto il gas di cui ha bisogno l'Europa, malgrado stiamo entrando sul mercato cinese. Però l'Europa deve deciderlo adesso. Proprio adesso bisogna pensarci su chi andrà a coprire la richiesta supplementare dopo il 2025. Purtroppo il dialogo sull'energia tra la Russia e l'UE non c'è", si è lamentato Medvedev.

Riguardo gli appelli di diminuire la dipendenza dell'Europa dal gas russo Medvedev ha risposto che in realtà la situazione mostra che "siamo reciprocamente dipendenti uno dall'altro".

Secondo i dati preliminari, nel 2017 Gazprom ha aumentato l'esportazione di gas in Europa al livello record di 194 miliardi di metri cubi. La sua parte sul mercato europeo è arrivato alla quota record del 35%.