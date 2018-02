Forbes rivela la classifica dei miliardari in criptovalute

In questo caso la pubblicazione non riporta le cifre esatte, dal momento che questo mercato è volatile e non si distingue per trasparenza.

La dimensione approssimativa dei redditi dei miliardari e milionari recentemente passati alla ribalta viene determinata dai dati sulle scorte di criptovaluta e profitti in base al pagamento delle imposte.

Il primo posto è di Chris Larsen, uno dei fondatori della piattaforma per i sistemi di pagamento in criptovaluta, il cui patrimonio è stimato in 7,5-8 miliardi di dollari.

Il secondo nella lista dei più ricchi è uno dei creatori della piattaforma Ethereum, Joseph Lubin, la cui fortuna è stimata da 1 a 5 miliardi di dollari.

Al terzo posto c'è il direttore della piattaforma "Binance" Changpeng Zhao, che ha guadagnato poco più di 1 miliardo di dollari.

Al 4° posto con una fortuna tra 900 milioni e 1,1 miliardi di dollari, si trovano i fratelli Tyler e Cameron Winklewoss, che sono considerati i primi miliardari in bitcoin.

Alla 17° posizione si trova il russo Vitalik Buterin, che ha creato la cripto valuta ethereum, seconda solo al bitcoin per popolarità. La sua fortuna è stimata in 400-500 milioni di dollari.

Anche Valery Vavilov, nato in Urss e uno dei fondatori della compagnia BitFury, è entrato nella classifica. È al 13° posto con una fortuna di 500-700 milioni di dollari.