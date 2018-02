Può il bitcoin o un'altra criptovaluta sostituire l'oro?

Il membro del consiglio di esperti della Duma per lo sviluppo legislativo delle tecnologie finanziarie e fondatore della rete internazionale di investitori professionisti nelle attività digitali CryptoLife Peter Dvoryankin:

"Non posso definire l'oro come la risorsa di pagamento del 21° secolo. In questo senso è stato più universale nel 19° secolo. Se lo consideriamo come un bene di investimento, sarà sempre attraente come l'immobiliare e gli oggetti d'arte. Se si confrontano il bitcoin e l'oro, la criptovaluta ha una serie di vantaggi.

Ad esempio in alcuni Paesi è possibile effettuare pagamenti con questo strumento. Naturalmente anche l'oro èun mezzo di pagamento in situazioni estreme o in singoli Paesi. Il prezzo dell'oro non è così volatile e nell'ottica del risparmio è uno strumento più adeguato come investimento meno rischioso, tuttavia è molto meno promettente rispetto alle criptovalute".

Roman Tkachuk, analista di Alpari:

"E' difficile prevedere come verranno usate le criptovalute, se come mezzo di pagamento o come asset d'investimento. Come mezzo di pagamento, le criptovalute sono in concorrenza con il dollaro e l'euro. Come bene d'investimento, come strumento per il risparmio, le criptovalute possono essere davvero competitive con l'oro.

D'altra parte non scalzeranno del tutto l'oro. L'oro è un bene tradizionale che per molti secoli è servito da mezzo di risparmio, gli investitori cercheranno ancora l'oro. Credo che le criptovalute non sostituiranno l'oro, ma occuperanno qualche nicchia ben definita nella finanza.

Una curiosità: lo scorso anno il numero di richieste di acquisto di bitcoin è stato più numeroso della domanda d'oro.

Tuttavia negli ultimi mesi si è visto che all'inizio dell'anno il bitcoin si è stabilizzato, non ci sono oscillazioni tali per far stupire la gente".