Petrolio, Maduro propone proroga di 5 anni a taglio produzione

Il regime di riduzione della produzione petrolifera, che opera nell'ambito dell'accordo tra i membri e non membri dell'Organizzazione dei Paesi esportatori di petrolio (OPEC), deve rimanere in vigore per almeno altri cinque anni: lo ha detto il presidente venezuelano Nicolas Maduro.

"Voglio che il Comitato congiunto di monitoraggio fra paesi OPEC-Non-OPEC operi per almeno altri cinque anni dal momento che abbiamo già avuto grandi risultati", ha detto Maduro ai giornalisti a Caracas dopo un incontro con il segretario generale dell'OPEC.