Camera Commercio franco-russa stima impatto sanzioni su cooperazione tra i due paesi

Le sanzioni non hanno costretto le aziende francesi ad abbandonare la Russia. Lo ha dichiarato il direttore della Camera di Commercio franco-russa Pavel Shinskiy.

"Il risultato più importante per il business francese, per quanto posso giudicare, è che nessuna società ha lasciato il territorio della Federazione Russa fin dall'inizio della crisi, e le sanzioni non hanno costretto nessuna azienda a farlo", ha detto ai giornalisti Shinskiy dopo l'incontro fra il governatore della Regione di Mosca Andrey Vorobyov e l'ambasciatore francese Silvie Berman.

Shinskiy ha osservato che, a causa delle sanzioni esistenti, nuove aziende francesi sono interessate al mercato russo.

Le relazioni tra la Federazione Russa e i paesi occidentali sono peggiorate a causa della situazione in Ucraina e in Crimea. L'Occidente ha accusato la Russia di essere responsabile della destabilizzazione della situazione ed ha introdotto le sanzioni contro le persone fisiche e giuridiche russe. Mosca come contromisura ha introdotto l'embargo sui prodotti alimentari provenienti da quei paesi che hanno adottato le sanzioni. Di recente, nei paesi dell'UE sta crescendo l'opinione che sia necessario revocare le sanzioni contro la Russia.