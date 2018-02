L'Ucraina ha eguagliato i paesi africani in termini di libertà economica

Secondo il rapporto, l'economia in Ucraina è stimata dagli esperti come "per lo più non libera". Accanto all'Ucraina ci sono il Camerun e la Sierra Leone. Allo stesso tempo, l'Ucraina ha migliorato il suo risultato di 3,8 punti rispetto allo scorso anno e ha segnato 51,9 punti su 100 possibili.

La zona più "economicamente libera" è Hong Kong, a cui seguono Singapore, Nuova Zelanda, Svizzera, Australia, Irlanda. La Russia ha ottenuto al posto 107 e la Bielorussia al 108.

Nella stessa classifica del 2017 l'Ucraina si trovava 166esimo posto su 180 con 48.1 punti. E nel 2016 era invece al 155esimo posto.

Come riportato BakuToday, l'Ucraina di solito appare in varie valutazioni al di sotto della media. Ad esempio, l'Ucraina si è classificata al 49esimo posto su 74 paesi nel rating dello sviluppo inclusivo.