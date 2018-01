Senatore russo ritiene inutile trattare con la Polonia sul gas

"La Polonia finirà male quando la Russia smetterà di venderle il gas. Che se lo importino dall'Africa", ha scritto il rappresentante del Consiglio della Federazione su Twitter.

Польша доиграется до того, что Россия совсем перестанет продавать ей газ. Пусть везут его хоть из Африки. Нет смысла идти навстречу Варшаве. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 29 января 2018 г.

​Il presidente polacco Andrzej Duda aveva dichiarato in precedenza dal Forum di Davos che Varsavia vuole acquistare il gas russo alle stesse condizioni della Germania.

Il contratto sulle forniture di lungo periodo con Gazprom scade nel 2022: Varsavia lo considera non vantaggioso. I Paesi Baltici e la Polonia denunciano tradizionalmente la dipendenza dal gas russo e la necessità di diversificare le forniture.

Come affermato dal direttore della PGNiG Maciej Wozniak, Varsavia può firmare un nuovo contratto per la fornitura di gas russo solo se il prezzo non sarà legato alla quotazione del petrolio.

La Polonia consuma annualmente circa 15 miliardi di metri cubi di gas, di cui 10 miliardi forniti da Gazprom.