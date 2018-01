Auto, la russa Lada potrebbe scalzare i concorrenti giapponesi e tedeschi in Cina

La più grande casa automobilistica russa AvtoVAZ entra nel mercato cinese: è una sfida alle compagnie giapponesi e tedesche che occupano posizioni chiave in Cina, riferisce il canale televisivo cinese Phoenix.

Si osserva che al momento le auto più popolari in Cina sono giapponesi e tedesche, in particolare le più gettonate sono la Honda e la Volkswagen. Tuttavia le vendite elevate, secondo il canale, non nascondono i problemi che portano alla perdita degli estimatori di queste auto.

In Cina si cerca di scoraggiare gli acquisti delle auto giapponesi per "ragioni storiche", mentre la Volkswagen risente ancora dello scandalo relativo alle emissioni inquinanti dei modelli diesel.

Secondo il canale, l'auto russa Lada Xcode ha buone possibilità di scalzare la Honda e la Volkswagen dal mercato cinese. Il fiore all'occhiello della AvtoVAZ si basa sulle tecnologie dei produttori italiani, francesi, giapponesi e tedeschi. Inoltre il design è moderno e la macchina è resistente.