Varsavia vuole comprare il gas russo alle stesse condizioni della Germania

Allo stesso tempo ha assicurato che Varsavia non è contro il gas russo.

"Perché paghiamo di più della Germania per il gas?" — ha aggiunto Duda.

La compagnia energetica statale polacca PGNiG acquista la maggior parte del gas da Gazprom.

Il contratto sulle forniture di lungo periodo con Gazprom scade nel 2022: Varsavia lo considera non vantaggioso. I Paesi Baltici e la Polonia denunciano tradizionalmente la dipendenza dal gas russo e la necessità di diversificare le forniture.

Come affermato dal direttore della PGNiG Maciej Wozniak, Varsavia può firmare un nuovo contratto per la fornitura di gas russo solo se il prezzo non sarà legato alla quotazione del petrolio.

La Polonia consuma annualmente circa 15 miliardi di metri cubi di gas, di cui 10 miliardi forniti da Gazprom.