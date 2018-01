Ucraina, commissione Ue vuole concordare nuovi aiuti finanziari

Lo ha detto il commissario europeo per la politica europea di vicinato.

La Commissione europea vuole concordare quest'anno un nuovo pacchetto di aiuti finanziari per l'Ucraina: lo ha detto Johannes Hahn, commissario europeo per la politica europea di vicinato e i negoziati sull'allargamento, a margine del Forum economico mondiale (WEF) nella città svizzera di Davos.

Questo, ha spiegato, "è il nostro obiettivo, a condizione che anche in Ucraina vi siano progressi rilevanti".

Hahn ha sottolineato che la Commissione europea non ha ancora ricevuto la richiesta dell'Ucraina per la nuova quota di aiuti. A maggio 2015, l'Unione europea ha deciso di assegnare 1,8 miliardi di euro (2,2 miliardi di dollari) all'Ucraina.

Kiev ha già ottenuto due quote di aiuti mentre la terza non è ancora stata assegnata per il mancato rispetto da parte dell'Ucraina di diversi requisiti.