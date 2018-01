Ricercatori britannici bocciano lo shale come fonte energetica efficiente

Si è scoperto che rispetto agli altri modi per ottenere elettricità lo shale gas è molto meno efficiente: in generale occupa il 7° posto in una classifica di 9 modi per ottenere energia.

L'articolo con i risultati dello studio è stato pubblicato sulla rivista Science of The Total Environment.

Diciotto fattori sono valutati nella nuova ricerca: 11 legati all'ambiente, 3 all'economia e 4 alla società. Ad esempio questo elenco include l'impatto sui cambiamenti climatici, l'inquinamento ambientale, il relativo costo dell'elettricità e la creazione di posti di lavoro. Si è scoperto che assumendo che tutti i fattori abbiano la stessa importanza, il gas di scisto è perdente contro la maggior parte delle altre fonti d'energia.

Per essere all'altezza delle altre fonti energetiche dovrebbe ridurre di almeno 300 volte i rischi ambientali e creare 16 volte più posti di lavoro.

Secondo gli autori della ricerca, la generazione di elettricità sarà più affidabile dal 2030 se la quota di gas di scisto diminuirà.