L'ucraina Naftogaz riprenderà a comprare gas in Russia per una sentenza dei giudici

L'amministratore delegato della compagnia energetica ucraina Andrey Kobolev ha dichiarato che Naftogaz quest'anno riprenderà ad acquistare il gas in Russia in base alla sentenza della Corte di Stoccolma in merito al contratto “take or pay” sui volumi comprati.

"Da quest'anno bisognerà prendere i volumi minimi", — Sputnik riporta le parole di Kobolev.

Allo stesso tempo ha rilevato che non è una cosa negativa per Naftogaz l'obbligo di acquistare da Gazprom 5 miliardi di metri cubi di gas all'anno al di sotto del prezzo europeo.

"Consideriamo questo aspetto positivo", ha aggiunto.

A dicembre l'arbitrato di Stoccolma ha emesso la sentenza in relazione al contratto che regola le forniture di gas russo in Ucraina. I giudici hanno imposto a "Naftogaz" di pagare Gazprom con 2 miliardi $ per il gas già consegnato, così come hanno ridotto a 5 miliardi di metri cubi di gas il volume minimo d'acquisto, tuttavia solo l'80% di questo gas è soggetto al vincolo contrattuale "take or pay".

In precedenza il vicepresidente di Gazprom Alexander Medvedev aveva detto che la società russa non avrebbe fatto ricorso contro la sentenza dei giudici svedesi per la controversia sul contratto delle forniture di gas con l'ucraina Naftogaz.