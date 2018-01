In precedenza è stato reso noto che il più grande impianto metallurgico del Baltico, la KVV Liepajas metalurgs, sarà venduto in parti. Nessuno degli offerenti per la società insolvente soddisfaceva le condizioni imposte dai creditori né ha fornito garanzie per la ripresa del funzionamento.

Koltashov ha osservato che una tale situazione può significare solo una cosa: per l'impresa non ci sono prospettive.

"Non è visibile, perché, essendo distaccato dal mercato russo, il settore manifatturiero lettone, purtroppo, non può svilupparsi", ha detto l'esperto.

Secondo lui, non ci sono possibilità di sviluppo nelle condizioni di appartenenza della Lettonia all'UE e nessun legame con l'economia europea.

"L'Unione Europea, e in particolare per la Germania, vogliono che l'industria baltica cessi di esistere. Così la Lettonia, la Lituania e l'Estonia inizino ad acquistare merci prodotte in altri paesi", concluso Koltashov.