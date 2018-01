In Europa la domanda di gas russo è da record nonostante le sanzioni

Nonostante le sanzioni della UE, il volume d'affari sul gas tra Mosca e Bruxelles ha raggiunto valori record nel 2017, scrive The European.

Nonostante la politica dichiarata di sanzioni contro la Russia, le importazione di gas russo verso la UE hanno raggiunto livelli record, scrive l'editorialista della rivista The European Wolfe Achim Wiegand.

Secondo Gazprom, nel 2017 circa 195 miliardi di metri cubi di gas sono stati consegnati in Europa centrale e occidentale e in Turchia, dato superiore dell'8,1% rispetto all'anno precedente, che a sua volta era stato da record.

Il Consiglio d'Europa ha adottato all'unanimità le sanzioni economiche contro Mosca e l'economia russa ha sentito gli effetti, in particolare il settore bancario. Tuttavia il settore energetico russo ha sofferto poco, come confermato dalle statistiche di Gazprom. Questo avviene quando 10 anni fa la UE aveva annunciato di voler "ridurre la sua dipendenza dalle materie prime russe". Ciononostante il giro d'affari tra Russia ed Europa è florido e sembra che Vladimir Putin si sia preso gioco della UE, osserva l'autore dell'articolo.

Tuttavia per evitare "possibili pressioni politiche" da parte di Mosca in qualità di "monopolista del gas" tramite Gazprom, Bruxelles dovrebbe pensare a "soddisfare la sua fame energetica" con l'aiuto delle nuove tecnologie, in particolare con il gas naturale liquefatto, rileva il giornale.

Un'opzione è il gas liquefatto, che può essere trasportato dalle navi in tutto il mondo. In questo contesto viene meno la necessità dei gasdotti sfruttati dalla Russia nelle vesti del monopolista Gazprom.