La Banca Nazionale dell'Ucraina sta valutando la convenienza di emettere una propria criptovaluta, ha riferito l'ufficio stampa del Consiglio per la Sicurezza e la Difesa Nazionale del Paese.

Secondo il comunicato, durante la riunione del Centro nazionale di coordinamento per la sicurezza informatica sono state prese in considerazione diversi aspetti dei problemi relativi alle transizioni incontrollate in criptovaluta nel territorio ucraino.

"La Banca Nazionale dell'Ucraina sta prendendo in considerazione l'opportunità di emettere la propria criptovaluta", è stato evidenziato nel comunicato.