La Russia è leader delle economie in via di sviluppo

La Bank of America Merrill Lynch ha stilato la classifica delle economie emergenti, collocando la Russia al primo posto, davanti a Cina e Corea del Sud.

"La Russia è in testa alla lista dei 10 principali mercati emergenti in base ai valori medi degli indicatori più importanti", afferma il rapporto.

La Cina, prosegue il rapporto, continua a dominare la Russia in termini di crescita economica, classificandosi al quarto posto in questo indice tra tutti i 68 mercati emergenti della classifica.

"Ciononostante, la Russia sta facendo bene dal punto di vista dell'utilizzo del capitale preso in prestito, ha il debito nazionale più basso tra le economie in via di sviluppo, insieme al basso indebitamento del settore privato sia nei mercati nazionali che internazionali", sottolinea il documento.

Al terzo posto della classifica c'è la Corea del Sud, al quarto l'Indonesia e al quinto l'India. Seguono Messico, Polonia, Brasile, Turchia e Sudafrica.

Il rating è stato compilato sulla base di dati sulla stabilità finanziaria, crescita economica, inflazione, vulnerabilità del bilancio ecc.

Lo scorso settembre, la Russia ha scalato cinque posizioni del rating Global Competitiveness 2017-2018, pubblicato dal World Economic Forum, classificandosi 38esima su 137.