Kommersant: negli USA verrà consegnata partita di gas naturale liquefatto russo

Secondo il giornale, la nave cargo Gaselys della compagnia francese Engie si sta dirigendo dal porto britannico di Isle of Grain al terminal americano Everett, situato vicino Boston. Secondo le fonti di Kommersant, Gaselys trasporta gas russo.

La nave ha iniziato ad essere caricata nel porto britannico immediatamente dopo che la nave Christophe de Margerie era stata scaricata alla fine di dicembre con il primo carico di gas naturale liquefatto russo.

Gaselys arriverà negli Stati Uniti il 22 gennaio.

Come scrive Kommersant, è stato deciso di concludere "un affare così insolito" per l'aumento senza precedenti del prezzo del gas sulla costa orientale degli Stati Uniti a 6.300 dollari per mille metri cubi. L'ondata di gelo, in particolare le tempeste di neve, hanno portato ad un aumento vertiginoso dei prezzi.

"Il fatto che come acquirente finale sia stata la società Engie è dovuto al fatto che la compagnia francese ha messo da parte una riserva di capacità di rigassificazione nel terminal di Everett per 6,9 miliardi di metri cubi all'anno", sottolinea Kommersant.

Il progetto russo Yamal prevedeva la costruzione di un impianto per la produzione di gas naturale liquefatto presso il giacimento di Yuzhno-Tambeyskoye. Gli azionisti sono la russa Novatek (50,1%), la francese Total (20%), la cinese CNPC (20%) e il fondo cinese Silk Road (9,9%). Nell'ambito del progetto saranno costruite tre linee tecnologiche con una capacità di 5,5 milioni di tonnellate ciascuna ed una quarta da 1 milione. La produzione sulla prima linea è iniziata lo scorso dicembre.