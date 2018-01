Ministro francese propone cooperazione economica con la Russia all'interno sanzioni UE

"Ci atteniamo al 100% alle decisioni prese a livello europeo. La Francia è uno dei principali Paesi della UE, non mettiamo nemmeno in discussione questa decisione. Non c'è modo di eludere questo meccanismo politico, ma all'interno di questo meccanismo c'è spazio di manovra che vogliamo sfruttare per la cooperazione economica", ha dichiarato il ministro in un'intervista al quotidiano russo Vedomosti.

In merito ha ricordato che in passato la Russia aveva già rimosso parte delle sanzioni imposte nel 2013 sui prodotti francesi, ad esempio sulle importazioni di patate.

"Questo ha avuto un effetto positivo", ha sottolineato Le Maire.

Ha inoltre commentato la politica russa di sostituzione delle importazioni.

"La sostituzione delle importazioni può essere una risposta alle sanzioni, ma personalmente credo che per una soluzione di lungo termine occorra migliorare la qualità del settore agricolo. Il lavoro con la Francia potrebbe essere una buona opzione per questo scopo," — ritiene il ministro.

Nell'agosto 2014 Mosca ha vietato l'importazione di alcuni prodotti agroalimentari dai Paesi che avevano introdotto le sanzioni contro la Russia per gli eventi in Ucraina: Stati Uniti, Paesi UE, Canada, Australia e Norvegia. In particolare sono state vietate le importazioni di carne, pesce, verdura, frutta e formaggi. Successivamente le misure di risposta di Mosca sono state estese verso altri Paesi che si sono uniti alle sanzioni occidentali, tra cui l'Ucraina, il Liechtenstein e il Montenegro.