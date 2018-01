Media: l’autoritarismo di Russia e Turchia minaccia la loro attrattiva economica

Secondo il Centro di studi economici europei, Turchia e Russia sono i leader tra i paesi in via di sviluppo per l’attrattiva delle aziende straniere, ma il loro autoritarismo fa dubitare gli imprenditori stranieri della loro affidabilità. Lo riporta il giornale tedesco Die Welt.

Gli investimenti dall'estero creano un terreno fertile per la crescita economica in molti paesi in via di sviluppo. Dei capitali stranieri negli ultimi anni hanno beneficiato Turchia, Cina, Russia, Brasil e India.

Però alcuni di questi stati sono vicini a distruggere tutti i loro successi. Si parla innanzi tutto della Turchia e della Russia, afferma la pubblicazione citando i risultati della ricerca condotta dal Centro di studi economici europei. Gli autori della ricerca consigliano alla Russia e alla Turchia di fare attenzione per perdere la loro attrattiva.

Condizioni affidabili e legali sono i fattori più importanti per le compagnie internazionali, però in questi due questi paesi questi aspetti ultimamente sono compromessi — continua la pubblicazione.

L'economia relativamente liberale, la forza lavoro economica e ben formata, nonché l'infrastruttura sviluppata sono i vantaggi pricipali di Turchia e Russia. In questi settori Recep Tayyip Erdogan e Vladimir Putin hanno fatto molte cose giuste, e hanno eliminato gli errori dei loro predecessori. Nel rating generale la Turchia e la Russia occupano rispettivamente il primo e il secondo posto.

Però l'autore dell'articolo scrive che i presidenti dei due stati ultimamente hanno condotto una politica che mette a rischio questi successi. Innanzi tutto si parla delle azioni delle autorità turche durante il tentato colpo di stato dell'estate 2016. In Russia, i fattori negativi sono il difficile rispetto dei diritti di proprietà e la mancanza del controllo della corruzione e dell'indipendenza del sistema giuridico in generale.

Inoltre, altri problemi, secondo la pubblicazione, sono per la Turchia il suo allontanamento dall'UE e l'affidabilità del sistema giuridico; mentre per la Russia lo stile autoritario del governo e la tendenza al conflitto in politica estera.