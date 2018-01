Hürriyet: la Turchia è il mercato di Mosca e in cambio riceve solo problemi

La Turchia è diventata un mercato per le risorse russe, mentre gli investitori turchi incontrano difficoltà in Russia. In una tale situazione, Ankara non dovrebbe dimenticare i suoi legami con gli Stati Uniti. Lo scrive il quotidiano turco Hürriyet.

Malgrado lo sviluppo delle relazioni bilaterali tra Turchia e Russia sia conveniente per entrambe le parti, sostiene la pubblicazione, si sta venendo a creare una situazione in cui la superiorità è ovviamente dalla parte di Mosca, ed è lei che domina le relazioni. La Russia considera la Turchia un proprio mercato dove vendere petrolio, gas naturale, energia nucleare e armamenti, ricevendo in cambio miliardi di dollari. Inoltre, la Russia usa le tensioni nelle relazioni tra Turchia e Unione Europea e Stati Uniti come asso nella manica.

Nel frattempo, gli investitori turchi continuano ad incontrare difficoltà negli affari in Russia.

"Spesso si afferma che i turisti russi sono il principale supporto per il settore turistico in Turchia. Ma i prezzi molto bassi imposti dalle agenzie di viaggio russe non lasciano al turismo turco un campo di manovra speciale", osserva l'autore.

Per quanto riguarda invece la Siria, nota la pubblicazione, Mosca, sebbene abbia creato l'impressione ai vertici di Sochi e di Astana sulla cooperazione con la Turchia, ha recentemente agito sempre più nell'interesse del presidente siriano Bashar Assad.