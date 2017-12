Ucraina, Poroshenko dice sì al bilancio in deficit nel 2018

Il presidente dell'Ucraina Petro Poroshenko ha approvato il bilancio statale per il 2018 con un deficit pari al 2,4% del PIL, ha riferito oggi l'ufficio stampa del capo di Stato.

"Il presidente Petro Poroshenko ha firmato la legge "Sul bilancio statale dell'Ucraina per il 2018 " adottata dal Parlamento il 7 dicembre", si legge nel comunicato dell'ufficio stampa della presidenza.

Le entrate dello Stato ucraino per il 2018 sono stimate in 917,9 miliardi di grivnie (33 ​​miliardi di dollari), mentre la spesa pubblica in 991,7 miliardi di grivnie ($ 35,4 miliardi).

Allo stesso tempo il deficit di bilancio è fissato ad 80,6 miliardi di grivnie (2,8 miliardi di dollari), pari al 2,4% del PIL. L'importo massimo del debito pubblico è fissato a 1,999 miliardi di grivnie (71,3 miliardi di dollari), ovvero al 60% del PIL.