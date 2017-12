Russia, ministero Finanze collocherà obbligazioni yuan per un miliardo di dollari

Il ministero delle Finanze russo prevede nel 2018 di collocare un prestito obbligazionario in yuan per un ammontare di un miliardo di dollari nel mercato interno russo per gli investitori cinesi. Lo ha dichiarato il ministro russo delle Finanze Anton Siluanov.

"Abbiamo negoziato con i partner cinesi, ma non abbiamo intenzione di emetterli quest'anno… Forse, e molto probabilmente, testeremo questo canale l'anno prossimo", ha detto Siluanov.

Il ministero ha discusso con il regolatore cinese per diversi anni la possibilità di collocare obbligazioni in yuan sul mercato russo, destinati agli investitori cinesi, ma questi piani non sono ancora stati realizzati. Alla fine del 2017 il ministero delle Finanze russo ha tenuto in Cina un non-deal road show.

Il vice ministro delle Finanze Sergei Storchak a novembre ha spiegato che la Russia non ha bisogno di collocare obbligazioni in yuan ora, ma il ministero vuole semplicemente creare i presupposti per la necessità di avere un'alternativa alle obbligazioni tradizionali.