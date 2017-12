Gazprom: la piena soddisfazione della richiesta di Naftogaz rovinerebbe l'Ucraina

La piena soddisfazione delle rivendicazioni legali di Gazprom a Naftogaz, secondo i termini contrattuali di "take or pay", porterebbe al fallimento non solo Naftogaz, ma l’intera Ucraina. Lo ha dichiarato il vice presidente di Gazprom Alexander Medvedev.

"Se la regola take or pay sarà applicata in pieno, porterebbe al fallimento non solo la società Naftogaz ma anche l'intera economia ucraina", ha detto Medvedev in un'intervista al canale televisivo Russiya 24.

L'arbitrato di Stoccolma venerdì ha ordinato alla Naftogaz di pagare a Gazprom 2 miliardi di dollari per il gas già fornito, e ha ridotto il volume del contratto annuale degli acquisti di fino a 5 miliardi di metri cubi di gas. Tuttavia, ha lasciato la condizione di "take or pay" per l'80% di tale importo, vale a dire 4 miliardi di metri cubi. Come riportato da Gazprom, Kiev è obbligata ad acquistare il gas in questi volumi a partire dal 2018.