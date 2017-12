Oltre 1 milione di turisti attesi in Russia durante i Mondiali di calcio 2018

Il prossimo anno a seguito dei Mondiali di calcio in Russia potrebbe arrivare più di un milione di turisti stranieri nel Paese, ha dichiarato Maya Lomidze, direttore esecutivo dell'associazione dei tour operator della Russia.

"Vediamo già un gran numero di richieste da parte dei tifosi stranieri per i Mondiali. Secondo le previsioni prudenti degli analisti, oltre 1 milione di visitatori stranieri potrebbe arrivare in Russia in occasione dei Mondiali", ha affermato.

Particolare interesse per i Mondiali viene mostrato dai turisti provenienti da Europa ed America Latina.

La prossima Coppa del Mondo di calcio si svolgerà in Russia dal 14 giugno al 15 luglio 2018.

Le partite della fase a gironi si giocheranno in 11 città: Kaliningrad, San Pietroburgo, Mosca, Nizhny Novgorod, Kazan, Saransk, Samara, Ekaterinburg, Volgograd, Rostov e Sochi.

