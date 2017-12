Arbitrato di Stoccolma intima a Naftogaz di pagare 2 miliardi di dollari a Gazprom

"Nonostante le dichiarazioni rese in precedenza da Naftogaz Ukrainy, gli arbitri hanno riconosciuto le principali disposizioni del contratto come valide e ha soddisfatto la maggior parte delle richieste di Gazprom per il pagamento del gas fornito", riportano i media russi.

La corte ha intimato a Naftogaz di pagare a Gazprom l'ammontare del debito scaduto per le forniture di gas di 2,018 miliardi di dollari, nonché gli interessi dal 22 dicembre 2017 alla data del pagamento dello 0,03% per ogni giorno di ritardo.

Inoltre, Naftogaz è obbligata a selezionare e pagare 5 miliardi di metri cubi di gas all'anno dal 2018.