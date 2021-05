In Macedonia del Nord inizia la nuova tappa dell'esercitazione Defender Europe 2021

Nella Macedonia del Nord è partita ufficialmente una nuova fase della più grande esercitazione degli ultimi 25 anni della NATO in Europa, Defender Europe 21. Oltre 1500 soldati coinvolti in 17 giorni di manovre.

Dopo le manovre svolte nelle settimane scorse in Albania, Bosnia ed Erzegovina e Croazia, oggi nella Macedonia del Nord i militari della NATO hanno dato il via a "Decisive Strike 21".

"L'esercitazione multinazionale "Decisive Strike 21" al poligono Krivolak è stata inaugurata oggi con una cerimonia militare. Gli eserciti di Macedonia del Nord, USA, Grecia e Bulgaria nei prossimi 17 giorni lavoreranno sull'interoperabilità. Le nuove strutture di Krivolak offrono enormi opportunità. Sono convinta del successo della cooperazione militare con gli alleati", ha scritto il ministro della Difesa della Macedonia del Nord in un post su Twitter, allegando alcune foto dalla cerimonia.

Со воена церемонија денеска е отворена мултинационалната вежба „Одлучен Удар 21“ на Криволак. Армиите на 🇲🇰🇺🇸🇬🇷 🇧🇬 во следните 17 дена ќе извежбуваат интероперабилност. Новите капацитети на Криволак даваат огромни можности. Убедена сум во успехот на армиската сојузничка соработка pic.twitter.com/E2e9SDCY2v — Радмила Шекеринска (@Sekerinska) May 17, 2021

Nelle manovre saranno coinvolti 1.500 militari provenienti da quattro paesi:

Bulgaria

Grecia

Stati Uniti

Macedonia del Nord

In precedenza il ministro della Difesa della Macedonia del Nord aveva promesso che durante i tiri di artiglieria e il lancio dei razzi al poligono, situato nella parte centrale del Paese, sarebbe stato eseguito il monitoraggio ecologico dei danni all'ambiente.

Le esercitazioni Defender Europe

Defender-Europe 21 comprende una serie di esercitazioni su larga scala progettato per creare prontezza e interoperabilità tra gli Stati Uniti, gli alleati della NATO e le forze armate dei paesi partner. L'edizione del 2021 vede impegnati più di 28.000 soldati di 26 nazioni che condurranno operazioni quasi simultanee in più di 30 aree di addestramento in tre macro aree: Paesi Baltici, Balcani, Mar Nero.