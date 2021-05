Israele attacca imbarcazione di Hamas al largo della Striscia di Gaza

"Oggi, usando la ricognizione aerea e la Marina, l'IDF ha individuato diversi sospetti su una nave che presumibilmente era un'arma navale sottomarina di Hamas. L’imbarcazione si muoveva in direzione delle coste presumibilmente per un attacco terroristico nelle acque israeliane. Poco tempo fa una nave da combattimento e un aereo dell'IDF hanno effettuato un attacco contro gli operatori e l'arma per neutralizzare la minaccia", afferma una nota delle forze israeliane.

La sera dello scorso 10 maggio si è aggravata la situazione al confine tra Israele e la Striscia di Gaza. Dall'inizio dell'escalation, più di 3.000 missili sono stati lanciati dalla Striscia di Gaza contro il territorio israeliano, di cui circa 1.210 sono stati intercettati.

Secondo gli ultimi dati, in Israele 10 persone sono state uccise, circa 50 sono rimaste gravemente ferite. Israele ha anche effettuato centinaia di attacchi contro la Striscia di Gaza. Secondo l'ambasciatore palestinese a Mosca, il numero di palestinesi uccisi a seguito degli attacchi aerei israeliani è arrivato a 218, tra cui 58 bambini.