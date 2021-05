In Estonia inizia l’esercitazione annuale ‘Tempesta di Primavera’ con 7mila soldati NATO

Le esercitazioni Kevadtorm (Spring Storm in inglese, Tempesta di Primavera in italiano) si svolgeranno nelle regioni settentrionali e centrali dell'Estonia dal 17 maggio al 5 giugno. Vi prenderanno parte quasi 7.000 soldati provenienti da Estonia, Stati Uniti, Gran Bretagna, Lettonia, Polonia, Italia, Francia e Danimarca", dice il comunicato della Difesa estone.

Tempesta di Primavera è la più grande esercitazione annuale, il cui scopo è l'addestramento al combattimento di varie unità dell'esercito estone e verificare l'interazione con il personale militare degli alleati della NATO. Come l'anno precedente, le operazioni verranno svolte in forma ridotta per prevenire la diffusione del coronavirus tra i soldati.

Lo scorso anno, circa 3,2mila membri delle forze di difesa estoni e militari provenienti da Gran Bretagna e Francia, che fanno parte del battaglione internazionale NATO con base in Estonia, hanno preso parte a tale esercitazione.

Kevadtorm fa seguito all’altra massiva esercitazione di due settimane anch’essa in Estonia conclusasi il 14 maggio, ‘Swift Response’, che fa parte di Defender Europe, la più grande esercitazione statunitense in Europa in 25 anni. Le manovre si stanno svolgendo in 16 paesi europei con la partecipazione di 28mila soldati.

L'esercitazione Swift Response ha addestrato la difesa dell'Estonia in caso di crisi. Alle manovre hanno partecipato circa 2,5mila soldati delle forze di difesa di Estonia, Stati Uniti e Gran Bretagna, più di 20 aerei e 25 elicotteri.

La maggior parte dei soldati statunitensi che hanno partecipato a Swift Response sono tornati alla loro base in North Carolina, ma alcune delle truppe con equipaggiamento sono rimaste in Estonia per prendere parte a Spring Storm.