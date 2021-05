La Russia completa i test del missile ipersonico Zirkon

La Russia sta completando i test del nuovissimo missile ipersonico Zirkon, che sarà utilizzato sia sui sottomarini che sulle navi, ha dichiarato in un'intervista ai media russi Vladimir Pospelov, membro del Consiglio della Commissione militare-industriale e membro del Comitato marittimo del governo russo.

"I test stanno andando come previsto e sono nella fase finale", ha detto.

Pospelov ha chiarito che l'industria nel prossimo futuro dovrà affrontare il compito di raggiungere la disponibilità per la produzione di massa.

"Il missile sarà standardizzato e potrà essere utilizzato sia sui sottomarini che sulle navi di superficie, poiché vengono utilizzati lanciatori universali", ha detto.

Il missile Zirkon

"Zirkon" è il primo missile da crociera ipersonico al mondo in grado di effettuare voli aerodinamici a lungo termine con manovre in strati densi dell'atmosfera utilizzando la spinta del motore proprio per tutta la rotta.

La velocità massima del razzo raggiunge circa mach3, cioè 9 volte la velocità del suono (circa 2,65 chilometri al secondo a un'altitudine di 20 chilometri, quindi più di 10 mila chilometri all'ora).

La portata massima del missile è dichiarata in mille chilometri. "Zirkon" dovrebbe essere in grado di colpire bersagli sia marittimi che di terra con la stessa efficacia.

Ufficio Stampa Ministero della Difesa russo Un test del missile Zirkon

Nel 2020, secondo le informazioni del Ministero della Difesa della Federazione Russa, sono stati effettuati test sulla fregata del progetto 22350 "Admiral Gorshkov". La nave ha eseguito tre lanci, due in mare e uno a terra.

Il primo lancio di Zirkon nel 2021, come hanno riferito fonti dell'industria della difesa, è previsto per i mesi estivi. Si prevede di completare i test nell’anno, ha detto a sua volta il ministro della Difesa Sergei Shoigu.

Si presume che gli "Zirkon" saranno armati sull'incrociatore missilistico "Admiral Nakhimov", attualmente in fase di ammodernamento, il sottomarino "Irkutsk", che durante l'ammodernamento sarà portato al livello di 949AM (basato sul progetto 949A "Antey" - un analogo del "Kursk"), il progetto delle fregate 22350 e il più recente sottomarino multiuso del progetto 885M "Yasen-M".