Fonte rivela quando si concluderanno i test del missile ipersonico russo Zirkon

"I test del sistema missilistico con il razzo ipersonico Zirkon per navi di superficie dovrebbero essere completati entro la fine dell'estate. I test saranno condotti dalla fregata Admiral Gorshkov, sono previsti diversi lanci su bersagli sia marini che terrestri. Non è escluso che verranno effettuati in simultanea due lanci di missili su obiettivi terrestri e marini", ha detto la fonte.

Ha aggiunto che "in seguito i test proseguiranno dai sottomarini per il completamento dei test di stato del sistema missilistico con lancio sia di superficie che subacqueo entro la fine dell'anno".

Secondo la fonte, le fregate del Progetto 22350, l'ammiraglio Gorshkov e l'ammiraglio Kasatonov, saranno i primi vettori standard ad essere dotati di questi missili ipersonici.

Finora, secondo il Ministero della Difesa russo, Gorshkov ha effettuato tre lanci del missile Zirkon come parte dei test, due in mare e uno a terra. Tutti gli spari sono stati effettuati nel 2020.

Zirkon è il primo missile da crociera ipersonico al mondo in grado di eseguire un volo aerodinamico continuo con manovre in strati densi dell'atmosfera utilizzando la propria spinta del motore per tutta la rotta. In questo caso, la velocità del razzo raggiunge circa nove velocità del suono (circa 2,65 km/s ad un'altitudine di 20 chilometri). La gittata massima del missile è dichiarata a 1.000 chilometri. "Zirkon" può colpire bersagli sia di superficie che di terra con la stessa efficienza.