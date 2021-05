In Iran si rileva miglioramento capacità offensive di Hamas contro l'Iron Dome d'Israele

L'esercito israeliano si è a lungo vantato dei suoi sistemi di difesa anti-missile Iron Dome, Arrow 3, Barak 8 e David's Sling progettati per proteggere il Paese dai piccoli razzi ai missili balistici e da crociera a lungo raggio. Tuttavia, lo scontro a fuoco in corso con Hamas a Gaza ha dimostrato che nessun sistema di difesa aerea è perfetto.

I limiti tecnici dell'Iron Dome, combinati con il miglioramento della portata e delle caratteristiche di velocità dei razzi di Hamas, stanno rendendo sempre più difficile per la difesa missilistica all'avanguardia di Israele contrastare gli attacchi del gruppo palestinese, suggerisce il giornalista iraniano esperto di difesa Seyed Mohammad Taheri.

"Sono passati diversi giorni dall'inizio del nuovo ciclo di scontri tra l'esercito sionista ed i gruppi di resistenza palestinesi, e sotto i riflettori più di ogni altra cosa è la forza dei razzi dei gruppi di resistenza, la loro capacità di lanciare grandi quantità di questi razzi nella profondità dei territori occupati, e la battaglia dei sistemi di difesa aerea israeliani con essi", ha scritto Taheri in un pezzo per Tasnim.

L'osservatore crede che l'esercito israeliano abbia scoperto per la prima volta la crescente potenza missilistica dei suoi avversari durante la guerra del Libano del 2006, quando i militanti di Hezbollah hanno sparato migliaia di razzi contro Israele, bombardando città, paesi e villaggi in rappresaglia ad campagna aerea israeliana.

L'Iron Dome è stato costituito nel 2011, diventando una componente centrale del sistema di difesa aerea e missilistica multistrato di Israele.

Lo stesso Iron Dome è forse incaricato del ruolo più importante tra i sistemi di difesa aerea di Israele quando si tratta di combattere i gruppi armati come Hamas e Hezbollah, data la capacità del sistema di contrastare armamenti non sofisticati, a bassa velocità e a bassa quota come quelli lanciati da gruppi di guerriglieri.

I sistemi più avanzati come Arrow 3 hanno lo scopo di contrastare le minacce, inclusi i missili balistici e da crociera. Tuttavia, Taheri suggerisce che mentre l'Iron Dome ha visto molti "test" nella vita reale, "gli altri sistemi di difesa aerea delle forze armate del regime, tranne in pochi casi, non sono ancora entrati in un conflitto serio, e quindi le loro prestazioni sono oggetto di discussione."

L'osservatore iraniano sottolinea che il graduale miglioramento dei missili di Hamas, e l'attento studio dei punti di forza e di debolezza delle difese aeree israeliane nel suo complesso e dell'Iron Dome in particolare (Cupola di Ferro), hanno permesso ai palestinesi di raggiungere un livello di forza mai visto prima nei confronti vis Israele.

"Se la tendenza proseguirà, porterà i gruppi di resistenza ad acquisire armi più avanzate di quelle che hanno oggi, e ad infliggere colpi ancora più pesanti contro il regime sionista", avverte.

Escalation tra Israele e Gaza

La situazione al confine tra Israele e la Striscia di Gaza palestinese si è aggravata lunedì scorso. Dall'inizio dell'escalation sono stati lanciati circa 2.900 razzi dalla Striscia di Gaza in territorio israeliano, circa 430 sono falliti, ha fatto sapere l'esercito israeliano. A Israele si contano dieci morti, circa 50 feriti gravi e centinaia di feriti.

Israele ha inoltre effettuato centinaia di raid e bombardamenti nella Striscia di Gaza. Secondo il ministero della Salute palestinese, 188 palestinesi sono rimasti vittime degli attacchi israeliani, tra cui 55 bambini.