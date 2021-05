Entrata nel Mar Nero nave di pattugliamento britannica "Trent"

Le forze e i mezzi della flotta russa del Mar Nero hanno iniziato a monitorare le azioni della nave militare britannica, si legge nella nota del comando.

Le navi dei Paesi della Nato sono costantemente attive nell'area del Mar Nero. All'inizio della settimana la nave di pattugliamento francese "Commandant Birot" è entrata nel Mar Nero e pochi giorni dopo la nave americana "Hamilton" ha lasciato la zona, dopo aver condotto esercitazioni prima al largo della costa della Georgia e poi in Ucraina.

Inoltre pochi giorni fa i caccia russi Su-27 sono stati fatti decollare per scortare gli aerei militari francesi Mirage-2000 sul Mar Nero.

Negli ultimi anni, la Russia ha ripetutamente denunciato l'attività senza precedenti della Nato a ridosso dei suoi confini. L'Alleanza Atlantica sta espandendo queste attività, qualificandole come "contenimento dell'aggressione russa". Il ministero degli Esteri russo ha osservato che Mosca terrà conto della Nato nella sua politica estera e nella pianificazione militare, e il Cremlino ha sottolineato che la Russia non minaccia nessuno, ma non ignorerà le azioni potenzialmente pericolose per i suoi interessi.

La presenza nel Mar Nero di navi militari provenienti da Stati non appartenenti alla regione è regolata dalla Convenzione di Montreux, firmata nel 1936. Secondo il documento, il periodo massimo di permanenza è di tre settimane, non più di nove di mezzi navali militari stranieri possono trovarsi contemporaneamente in questo tratto di mare e il loro tonnellaggio totale non deve superare le 30mila tonnellate.