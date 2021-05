Nuovo missile ipersonico russo Zircon, il ministero della Difesa russo annuncia i test finali

Secondo quanto reso noto dalla Difesa russa, la nave ha iniziato il suo tragitto verso Severodvinsk dopo aver partecipato a Murmansk agli eventi dedicati al 76° anniversario della vittoria nella Seconda guerra mondiale.

L'arrivo della fregata alla base navale sul Mar Bianco è previsto per domani.

"A Severodvinsk la nave prenderà parte alle fasi finali delle prove della nuova arma missilistica", hanno affermato nel dicastero.

Lo scorso 20 aprile il ministro della Difesa della Russia, generale dell'esercito Sergey Shoigu, ha svelato che quest'anno si prevede di completare i test del missile da crociera ipersonico Zircon. Secondo i piani dei militari, di questi complessi saranno dotati sottomarini nucleari e navi di superficie della zona di mare lontano.

Nel mese di dicembre 2020 il ministero della Difesa russo ha reso noto un filmato del lancio di test del missile.

Ufficio Stampa Ministero della Difesa russo Un test del missile Zirkon

Il missile ipersonico Zircon

Lo Zircon, o 3M22, è un missile da crociera ipersonico anti-nave russo sviluppato dalla NPO Mashinostroyenia di Reutov (Regione di Mosca). La caratteristica principale di questo missile, e che lo differenzia dalle dotazioni precedenti della marina russa, consiste nella sua altissima velocità di crociera, può infatti raggiungere e superare gli 8 Mach, cioè 8 volte la velocità del suono in aria ad una temperatura di 20 °C (1.235 km/h). Può quindi raggiungere i 10mila km/h.

La portata di questo missile può superare i mille chilometri ed è in grado di distruggere bersagli sia in mare che a terra. Ne è previsto in futuro l’utilizzo anche da sottomarino. Il missile vola in fase di crociera a un’altitudine di 30-40 km, dove la resistenza dell'aria è bassa; una tale altitudine di volo può aumentare notevolmente la portata e la velocità del razzo.