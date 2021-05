Due missili, due carri armati: immortalata in video la distruzione di blindati turchi in Iraq

Secondo gli autori del video, gli eventi si sono verificati nel nord dell'Iraq. Dal momento che le riprese sono state fatte da una grande distanza ed i carri armati erano coperti con un telo, è difficile distinguere il modello esatto dei carri armati, sebbene siano molto probabilmente M60 di fabbricazione americana.

🇹🇷⚡The Kurdish PKK group knocks out Turkish M60 tanks from ATGMs in northern Iraq. pic.twitter.com/nVmLeaSwMx — 🆁🅰🅶🅴🆇 (@theragex) May 4, 2021

​Inoltre, non è possibile determinare dal video quali missili siano stati utilizzati, sebbene in questa regione i più popolari siano i sistemi Konkurs di fabbricazione sovietica. Questi missili hanno una portata compresa tra due e tre chilometri e sono in grado di penetrare corazze fino a 600 millimetri di spessore. Con questa potenza ce n'è abbastanza per mettere fuori combattimento tank da 46 tonnellate.

Le immagini mostrano anche che i carri armati erano trincerati, ma i combattenti curdi hanno sfruttato l'unico lato non protetto. Mentre il primo mezzo non sembra aver ricevuto danni critici, la seconda unità avuto meno fortuna, poiché sembra che le sue munizioni siano state fatte esplodere e non possano più essere riparate.