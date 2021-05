MiG-23 e Mi-24 di produzione sovietica in volo a quota estremamente bassa in Libia - Video

Nel video pubblicato sul web si può vedere come un caccia MiG-23 ad ala a geometria variabile passi ad alta velocità solo un paio di metri sopra la pista di una delle basi aeree controllate dall'Esercito di Liberazione Nazionale Libico.

​Un elicottero di supporto al combattimento Mi-24P ha eseguito una manovra simile.

​Gli esperti notano che, oltre ad essere molto appariscente, questa manovra può essere utile in una vera battaglia, quando è necessario avvicinarsi di soppiatto al bersaglio senza che le stazioni radar nemiche rilevino il velivolo.

I caccia MiG-23 in servizio in Libia sono utilizzati principalmente per attacchi contro obiettivi di terra. In tali attacchi vengono spesso utilizzati potenti mezzi di distruzione come le bombe a grappolo RBK-250-275 da 273 chilogrammi.

La flotta aerea dell'Esercito di liberazione nazionale libico dispone anche di diversi elicotteri Mi-24 in diverse versioni. La modifica P del velivolo nel filmato è armata con un doppio cannone automatico GSh-30K da 30 millimetri.