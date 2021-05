Capo del Pentagono: ritiro delle truppe Usa dall'Afghanistan procede secondo i piani

"Finora il ritiro delle truppe dall'Afghanistan sta procedendo secondo i piani", ha detto Austin durante una conferenza stampa al Pentagono.

Gli Stati Uniti ed i loro alleati della NATO hanno avviato l'operazione militare in Afghanistan nel 2001. È stata condotta come parte della campagna Enduring Freedom, nata in risposta all'attacco terroristico dell'11 settembre 2001 di Al-Qaeda. Nel 2014, l'Afghanistan, così come gli Stati Uniti e la Nato, hanno firmato accordi di sicurezza che consentono agli alleati di mantenere una presenza militare limitata nel Paese. Dal 1° gennaio 2015, la missione di combattimento nel Paese asiatico è stata sostituita dall'operazione non di combattimento Resolute Support.

Nel 2020 Stati Uniti e talebani hanno firmato il primo accordo in oltre 18 anni di guerra, che prevede il ritiro delle truppe straniere nel maggio di quest'anno, con la fine della violenza nel Paese. Attualmente ci sono meno di 10mila soldati tra Nato e partner dell'alleanza in Afghanistan, inclusi 2.500 militari americani. Il loro compito principale è istruire e addestrare le forze di sicurezza afghane.