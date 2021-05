Russia, la flotta riceverà l'ultimo sottomarino "Kazan" il 7 maggio

Il principale sottomarino nucleare multifunzionale del progetto 885M (Yasen-M) "Kazan" entrerà a far parte della Marina russa il 7 maggio, ha riferito il dipartimento di Informazione e comunicazione con i media del ministero della Difesa russo.

La cerimonia si terrà sotto la guida del comandante in capo della marina, l'ammiraglio Nikolay Yevmenov a Severodvinsk, presso l'impianto di Sevmash, dove è stato costruito il sottomarino. Durante l'evento verrà letto anche l'ordine del comandante in capo sull'arruolamento del sottomarino nella flotta. Il certificato di accettazione per le prove di successo di "Kazan" è già stato approvato.

Inizialmente, il sottomarino avrebbe dovuto essere consegnato alla Marina nel 2019. Tuttavia i test del progetto migliorato Yasen si sono protratti e il trasferimento del sottomarino nucleare è stato posticipato prima al 2020 e poi al 2021.

Il direttore generale della società United Shipbuilding Corporation (USC) Alexey Rakhmanov aveva precedentemente dichiarato a Sputnik che non ci sarebbero stati più rinvii e che l'imbarcazione sarebbe entrata a far parte della flotta entro la fine del 2021.

Il prossimo sottomarino della serie "Novosibirsk" è stato varato alla fine del 2019 per essere consegnato alla Marina militare nel 2020, ma neanche questo è avvenuto. Yevmenov a sua volta ha affermato che entrambi i sottomarini dovrebbero entrare nella flotta nel 2021.

Allo stesso tempo la costruzione dei restanti sottomarini non è in ritardo rispetto al programma, ha osservato il direttore generale di "Sevmash" Mikhail Budnichenko in un commento a Sputnik.

Gli incrociatori sottomarini nucleari Krasnoyarsk, Arkhangelsk, Perm e Ulyanovsk sono negli squeri del cantiere navale. Il settimo e l'ottavo di questi sottomarini - Vladivostok e Voronezh - sono stati posizionati il ​​20 luglio 2020. Come ha detto a Sputnik Rakhmanov, saranno consegnati alla flotta tra il 2027 e 2028.

La Marina dispone del sottomarino Severodvinsk, costruito secondo un progetto simile, ma non modernizzato, di "885 Yasen".