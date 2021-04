USA, nuovi visori notturni per i soldati dell'esercito - Video

Una delle principali unità di terra dell'esercito americano ha mostrato come appare il campo di battaglia tramite il suo rivoluzionario dispositivo di visione notturna. Il video che ha condiviso sembra più uscito da un videogioco che dalla realtà.

La Second Stryker Brigade Combat Team della Second Infantry Division, nota anche come Lancer Brigade, ha mostrato le sue nuove capacità grazie agli Enhanced Night Vision Binocular Goggles (ENVG-B) sul proprio account Twitter.

L'ENVG-B, sviluppato dalla società L3 Warrior Systems, offre ai soldati un'immagine molto più nitida del campo di battaglia e consente loro di sparare senza esporsi al fuoco nemico.

L'uso di tubi al fosforo bianco elimina il bagliore verde prodotto dai sistemi precedenti, fornendo così un contrasto più nitido, tanto da assomigliare alle tecniche di ombreggiatura delle celle utilizzate nei videogiochi.

La configurazione a doppio tubo offre un campo visivo più ampio rispetto a quello offerto dagli occhiali precedenti. Quindi i soldati del futuro hanno molto più controllo della situazione e godono di una maggiore percezione della profondità, ossia la capacità visiva di percepire la distanza dall'oggetto in tre dimensioni.

L'esercito ha comunicato che i nuovi occhiali migliorano la visione in ambienti con scarsa visibilità, in cui c'è polvere, fumo, illuminazione zero e nelle aree sotterranee. Nel frattempo, una bussola di realtà aumentata visibile nella parte superiore del campo visivo consente ai soldati statunitensi di orientarsi costantemente senza togliersi gli occhiali.

Come se non bastasse, gli ENVG-B dispongono anche di connettività wireless, potendo così interagire con il mirino dell'arma con capacità di visione notturna, soprattutto con i sistemi della Army Family of Individual Weapon Sights (FWS-I ). Quando un soldato indossa l'ENVG-B abbinato a un mirino FWS-I, può vedere il reticolo fornito da quest'ultimo dispositivo nel campo visivo dei suoi occhiali.

Questa coppia dinamica consente a un soldato di mirare con precisione e aprire il fuoco sul bersaglio, ad esempio, dopo aver sollevato la sua arma da una trincea o da un angolo rimanendo completamente nascosto al nemico.

L'esercito americano ha iniziato a utilizzare ENVG-B nel 2019 e fornirà questa tecnologia alle unità di supporto.