Incrociatore russo testa missile Vulkan nel Mar Nero – Video

"L'incrociatore missilistico Moskva della flotta del Mar Nero premiato con l'Ordine di Nakhimov, ha lanciato un missile Vulkan dal sistema missilistico Bazalt della nave", ha comunicato il servizio stampa della flotta.

Secondo la flotta del Mar Nero, il missile ha colpito con successo l'obiettivo assegnatogli ad una distanza di 30 chilometri.

Per garantire la sicurezza delle esercitazioni, la flotta del Mar Nero ha chiuso al passaggio una parte del mare, utilizzando a tale scopo più di 20 navi militari.

P-1000 Vulkan

Basato sul P-500 Bazalt, il P-1000 Vulkan ha fatto parte degli sforzi della Russia per modernizzare le capacità missilistiche della sua marina. Il P-1000 Vulkan è dotato di armature e parti in titanio, invece dei componenti in acciaio più pesanti che compongono il suo predecessore.

Il missile è stato progettato per essere più veloce grazie al peso ridotto dei suoi componenti, nonché a un booster più potente e a un turbogetto a basso consumo di carburante. Attivo dal 1987, il P-1000 Vulkan può essere lanciato anche da sottomarino e in sequenza raffica dove un primo vettore funge da ricognitore per discriminare gli obiettivi di una flotta volando a 5/7 km di altitudine per identificare gli obiettivi, mentre altri 3 missili scendono fino a 10–40 metri sul livello del mare per evitare il rilevamento radar.

Il Vulkan ha una gittata massima di 700 km e può superare velocità Mach 2 (2.500 chilometri all'ora). In teoria può essere caricato anche con testata nucleare da 350kT.