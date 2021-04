Turchia, un caccia NF-5 si schianta durante un'esercitazione: morto il pilota

Il ministero della Difesa turco ha reso noto che un caccia da guerra Northrop NF-5 si è schiantato nella provincia di Konya, nella Turchia centro-meridionale. Nell'incidente è rimasto ucciso il pilota del velivolo militare.

L'aereo sarebbe precipitato attorno alle 14:15 ora locale, in base a quanto indicato dal ministero. La causa al momento è sconosciuta, ma è stata avviata un'indagine.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan si è rivolto a Telegram per porgere le sue condoglianze alla famiglia per l'incidente, chiedendo ad Allah la pietà per le anime dei martiri turchi.

"Estendo le mie condoglianze alla sua famiglia, ai parenti, alle forze armate turche e alla nazione", ha scritto Erdogan.

Secondo quanto riporta la stampa, il jet precipitato apparteneva alla squadra acrobatica Turkish Stars dell'Aeronautica schierata nella base militare Konya e che l'incidente è avvenuto durante un volo di addestramento. Inizialmente si pensava che si trattasse di un caccia F-16.

Sui social sono state diffuse alcune foto del luogo dell'impatto.

Konya'da Askeri Uçak Düştü



Konya'nın merkez Karatay ilçesinde gösteri uçağı düştü, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinden ilk görüntüler... pic.twitter.com/oqaNKTvNKL — Ordu Haber Ajansı (@ohaordu52) April 7, 2021

​Il Northrop F-5 è un aereo da guerra leggero supersonico prodotto dal gigante della difesa statunitense Northrop Corporation (ora Northrop Grumman) tra il 1959 e il 1987. La Turchia acquistò oltre 200 aerei nelle loro configurazioni F-fA/B e NF-5A-B dagli Stati Uniti e da altri Paesi durante la Guerra Fredda.

Circa 50 dei jet sono stati aggiornati negli anni 2000, tra cui 10 F-5A e due F-5B utilizzati dalla squadra acrobatica Turkish Stars.

La base aerea di Konya funge da principale base di addestramento operativo dell'Air Force ed è anche nota per contenere mezzi di allerta precoce in volo e jet F-16. La base ospita regolarmente forze turche e altre forze della NATO per le esercitazioni dell'Anatolian Eagle. Israele ha preso parte alle esercitazioni per molti anni, ma è gli è stata negata la partecipazione dopo la guerra di Gaza della fine del 2008-2009. Anche le forze cinesi, pakistane, saudite, giordane, degli Emirati Arabi e del Qatar hanno partecipato alle esercitazioni alla base.