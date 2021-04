Pentagono annuncia monitoraggio dell'attività russa nell'Artico

"Non mi addentrerò nei nostri dati di intelligence. Naturalmente monitoriamo da vicino la situazione. Nessuno vorrebbe vedere una militarizzazione dell'Artico. Allo stesso tempo riconosciamo che la regione artica è un'area chiave fondamentale per i nostri interessi di difesa", ha detto Kirby durante la tradizionale conferenza stampa, rispondendo alla domanda se il Pentagono fosse preoccupato per "l'attività" dell'esercito russo nell'Artico.

Ha confermato che gli Stati Uniti sono "impegnati a proteggere i propri interessi nazionali nell'Artico".

In precedenza era stato riferito che le autorità russe prevedono di spendere quasi 217 milioni di euro per il programma di sviluppo socio-economico dell'Artico fino al 2024.

Nel marzo 2020 Vladimir Putin ha firmato il decreto "Sulle basi della politica statale della Federazione Russa nell'Artico fino al 2035".

I principali interessi della Russia nella regione comprendono la sovranità e l'integrità territoriale. Inoltre, il documento sottolinea la protezione dell'ambiente e la tutela dell'habitat e dello stile di vita tradizionale dei popoli indigeni minori stanziati nella regione.