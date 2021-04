Due razzi caduti presso base militare con soldati Usa in Iraq

Due razzi sono caduti nella provincia irachena di Salah-ed-Din vicino alla base aerea di Balad, dove sono dislocati militari statunitensi; non ci sono state vittime, ha riferito a Sputnik una fonte negli organi di sicurezza dello Stato iracheno.

Fox News, con riferimento a fonti, aveva segnalato a fine febbraio che gli Stati Uniti avevano avvertito le proprie truppe in Iraq di un aumento del livello di pericolo sullo sfondo di un raid in Siria. Inoltre anche gli appaltatori privati ​​del Pentagono in Iraq hanno trasferito i loro dipendenti ad un orario di lavoro speciale, ha riferito il canale. Ad esempio presso la base aeronautica "Balad" dalle 18.30 alle 5.00 sono consentiti solo movimenti considerati importanti.

Il 5 gennaio 2020 il Parlamento iracheno ha votato a maggioranza per il ritiro delle truppe straniere dal Paese e si è anche pronunciato a favore della revisione del formato di cooperazione con la coalizione internazionale antiterrorismo guidata dagli Stati Uniti. Queste misure furono una risposta all'operazione statunitense presso l'aeroporto internazionale di Baghdad, a seguito della quale, nella notte del 3 gennaio dello stesso anno, il generale iraniano e comandante delle unità d'elite del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica iraniana Qassem Soleimani e il vicecomandante della milizia sciita irachena Abu Mahdi al-Muhandis rimasero uccisi.

Dopo questi eventi la coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti ha ridato all'esercito iracheno diverse strutture in cui erano di stanza i militari americani, tra cui alcune basi aeree e il quartier generale della coalizione.