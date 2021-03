Militari russi testano i lanciamissili di contraerea S-400 contro bersagli balistici - Video

Le unità di contraerea del Distretto Militare Centrale delle forze armate russe hanno effettuato i primi lanci dei nuovi sistemi missilistici S-400 appena entrati in servizio. I test sono stati effettuati presso il poligono di tiro di Ashuluk, nella regione di Astrakhan.

Come bersaglio aereo per le esercitazioni di tiro sono stati utilizzati i missili super manovrabili Armavir. L'obiettivo balistico per gli S-400 è stato simulato dal missile Kaban.

Pochi giorni fa gli S-400 erano stati utilizzati dal Distretto Militare Orientale per esercitazioni di tiro.

Il sistema di difesa aerea più noto della Russia, l'S-400, è entrato in servizio per la prima volta nel 2007 ed è equipaggiato per colpire tutti i tipi di bersagli entro il proprio raggio d'azione, compresi i missili ipersonici a lungo raggio che volano a velocità superiori agli 8 Mach.